Trabzonspor, Nampalys Mendy transferinde ısrarcı

Orta saha arayışlarına hız veren Trabzonspor'da, Nampalys Mendy ısrarı devam ediyor. Obi Mikel'in ayrılığı sonrasında bu bölgedeki boşluğu doldurmak isteyen Karadeniz ekibi, Leicester City ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Fransız oyuncu ile temaslarını sürdürüyor. Dış basında da Fırtına'nın ilgisinin çok ciddi olduğu belirtiliyor.
ST.ETIENNE GERİDE KALDI
İtalyan ekipleri Udinese ile Torino'nun da kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki oyuncu için Fransız temsilcisi Saint- Etienne'nin de devrede olduğu öne sürüldü. Ancak çıkan haberlerde Yeşil Siyahlılar'ın, Mendy'nin maaş talebini karşılamakta bir hayli zorlanabileceği kaydedildi.
(Fanatik)
Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.
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