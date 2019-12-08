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Trabzonspor, Mladenovic'i yakın takibe aldı

Trabzonspor, Mladenovic'i yakın takibe aldı

Trabzonspor, İzleme Komitesi’nin tavsiyesi ile Polonya’nın Lechia Gdansk takımında oynayan sol bek Filip Mladenovic’i yakın takibe aldı. Sırp oyuncu için son kararı teknik direktör Ünal Karaman verecek.

Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, Ocak’taki ara transferde eksik mevkilerine transfer yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Sol bek Novak’a alternatif arayan Bordo-Mavililer bu oyuncuyu İzleme Komitesi’nin tavsiyesi ile Polonya’da buldu. Lechia Gdansk’ta forma giyen Filip Mladenovic, Karadeniz temsilcisi tarafından yakın takibe alındı. 28 yaşında, 1.81 m. boyundaki Sırp sol bekin sözleşmesi 2020’nin Haziran ayı sonunda bitiyor. Trabzonspor’da bu oyuncunun alınıp alınmayacağına hakkında hazırlanacak rapor sonrası teknik direktör Ünal Karaman karar verecek. Menajerler Mladenovic’in 1 milyon euro civarında bir bedelle transfer edilebileceğini bildirdi.  (Starspor)


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