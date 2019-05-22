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  3. Trabzonspor, Medipol Başakşehir'den Epureanu için harekete geçti

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'den Epureanu için harekete geçti

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'den Epureanu için harekete geçti

Medipol Başakşehir’in başarılı stoperi Epureanu için Trabzonspor devreye girdi.

Transfer dönemi yaklaşırken, Epureanu ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor'un 5 sezondur Başakşehir ile gösterdiği performasla futbol otoritelerinin beğenisini kazanan Epureanu ile ilgilendiği belirtiliyor. Kulübü ile sözleşmesi bir yıl sonra bitecek Moldovalı stoper için girişimlerde bulunacak bordo-mavililer, oyuncunun tecrübesi ve çok yönlülüğünden faydalanmak istiyor. 24. haftadaki Malatyaspor maçında sakatlanan 32 yaşındaki savunmacının yokluğu Başakşehir'e 9 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik aldı ve 3 de mağlubiyetle kaybetti. Epureanu, Başakşehir ile 163 maça çıktı, 15 gol atıp 1 de asist yaptı.

(Fotomaç)

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