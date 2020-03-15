Trabzonspor-Medipol Başakşehir | Muhtemel 11'ler

TRABZONSPOR CEPHESİ
Ligde 52 puanı bulunan ve averajla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, aynı puanla 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir karşısında kazanarak geçen hafta rakibinden devraldığı liderliği sürdürmeyi hedefliyor.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Bordo-mavililerde, Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Sarı'nın sakatlıkları bulunuyor. Sarı kart cezalısı Guilherme de karşılaşmada forma giyemeyecek.
BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan forvet oyuncusu Alexander Sörloth'un ise forma giyebileceği bildirildi.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR CEPHESİ
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda, averajla önünde lider durumda bulunan Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde son dört maçını kazanan turuncu-lacivertli takım 52 puana sahip.
İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadele 2-2 sona ermişti.
- Maç seyircisiz oynanacak
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak karşılaşma seyircisiz oynanacak.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mücadeleye seyirciler alınmayacak.
- İki önemli eksik
Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde iki önemli eksik bulunuyor.
Fransız hücum oyuncusu Enzo Crivelli sakatlığı, Moldovalı stoper Alexadru Epureanu da kırmızı kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yendiği maçta sakatlanan Crivelli'nin uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.
- Skrtel sarı kart ceza sınırında
Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 27. haftada Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçta forma giyemeyecek.
24. RANDEVU
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 24. kez karşı karşıya gelecek.
2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 23 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 7 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada taraflar 2-2 berabere kaldı.
- Trabzonspor, 9 maçtır kazanamıyor
Trabzonspor, ligde 9 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.
İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 9 lig maçında 5 kez yenildi, 4 kez berabere kaldı.
- Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, 14 gol yedi.
MUHTEMEL 11’LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, Aleksic, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Demba Ba
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