Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının VAR hakemi Zorbay Küçük oldu

Trabzonspor, Süper Lig’in 5. haftasında bu akşam Başakşehir’i ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek’in yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
Bu zorlu müsabakanın VAR’ı ise Zorbay Küçük oldu. Küçük’e, Video Yardımcı Hakem Asistan’ı (AVAR) olarak Bahattin Duran eşlik edecek.
Son dönemdeki yükselen performansıyla adından söz ettiren Ozan Tufan'ın talipleri artmaya başladı. Fenerbahçe'yle olan sözleşmesinde 20 milyon euro serbest kalma bedeli olan 25 yaşındaki futbolcu, EURO 2020'de tavan yapıp Avrupa'ya transfer olmak istiyor.
Süper Lig'e milli ara sonrası bugün start veriliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pazartesi günkü Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Yorgun futbolcular büyük ihtimalle yedek kulübesinde şans bekleyecek.
Fenerbahçe'de Nazım Sangare, Göztepe maçına ilk 11'de başlayacak.
Santos kulübü, kulübün efsane isimlerinden Robinho'nun transferinin iptal edildiğini açıkladı.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ‘Ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır' sözlerini mahkemeye taşımış, tazminat talebinde bulunmuştu. İlk mahkeme davayı kabul etmedi, istinaf başvurusu reddedildi. Yargıtay son noktayı koyarak istinafın başvurusunun reddini doğru olarak değerlendirdi.