Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

'Türkiye'den bir çok oyuncu dikkatimi çekiyor'

Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya koyacaklarını söyledi.