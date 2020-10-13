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aksam.com.tr
  • 13 Ekim 2020 Salı 21:33
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Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

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AA, DHA

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda kuvvet ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Takım, bu maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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