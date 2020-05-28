Trabzonspor maske üretimine başladı

Trabzonspor Kulübü oyuncular ve taraftarlar için maske üretme kararı aldı.

Trabzonspor Kulübü Covid 19 pandemisi nedeniyle daha önce uygulamaya koymadığı maske satışı için yeniden harekete geçti.

61 Saat'in haberine göre, TS Club'dan sorumlu yönetici Yalçın Orhan tarafından organize edilen maske üretiminde sona gelinirken önümüzdeki haftalarda satışların başlamasının beklendiği ifade edildi.

Maçların deplasmanlı olması nedeniyle sürekli seyahat halinde olacak olan Bordo Mavililer de oyuncular için N95 maskeleri üretlirken taraftarlar için de ayrı maskelerin üretileceği öğrenildi.

Fiyat konusuyla ilgili pazarlama birimi çalışma yaparken rakamın henüz belirlenmediğinin altı çizildi.