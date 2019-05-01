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Trabzonspor, Marsilya forması giyen Yusuf Sarı'yı istiyor

Trabzonspor, Marsilya forması giyen Yusuf Sarı'yı istiyor

Trabzonspor kulübü, Marsilya'nın 2. takımında forma giyen Yusuf Sarı'yı listenin başına aldı. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Fransız kulübüne teklif yapılacak.

Trabzonspor sezon sonu için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-Mavili yöneticilerin gelecek sezon güçlü bir ekip kurmak için en az 4 gurbetçi oyuncu transferi gerçekleştirmeyi istedikleri ortaya çıktı. Bu doğrultuda ilk hedefin Marsilya'nın ikinci takımında forma giyen Yusuf Sarı olduğu öne sürüldü.

İLK GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Bordo- Mavili yönetim 20 yaşındaki sağ kanat oyuncuyla kurduğu ilk temas sonucunda olumlu cevap aldı. Trabzonspor önümüzdeki günlerde de Marsilya ile Yusuf Sarı için masaya oturmayı planlıyor.

SÖZLEŞMESİ 2021"DE BİTİYOR

Marsilya ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Yusuf Sarı için ilk etapta satın alma opsiyonu ile kiralanması yönünde girişim yapılacağı alınacak cevaba göre de bonservisi için teklif yapılacak.

BU SEZON 9 MAÇTA OYNADI

Ümit milli takımda da forma giyen oyuncu için milli takım antrenörleri ve Trabzonspor kulübünün scout ekibi de olumlu referanslar verdi. Yusuf Sarı, Marsilya'nın ikinci takımıyla sadece 9 maça çıktı.

(Sabah)

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