Trabzonspor, Manuel Fernandes'i transfer etmek üzere

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Jose Sosa'nın ayrılığı sonrası orta saha takviyesi için girişimlerini sıklaştıran Trabzonspor, Manuel Fernandes ile anlaşmak üzere. 34 yaşındaki Portekizli futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme öneren Bordo-Mavililer, görüşmelerde sona geldi.

Jose Sosa'nın ayrılığı sonrasında orta alana hem deneyimli hem de yaratıcı bir isim katmak isteyen Trabzonspor, Manuel Fernandes'i gündemine almıştı. Rusya'daki yabancı sınırlamasından dolayı Krasnodar'la yollarını ayıran Portekizli futbolcu ile temas kurulmuş, art arda iki görüşme gerçekleştirilmişti. 1+1 yıllık sözleşme üzerinden mali detaylarda pazarlıklar devam ederken, görüşmelerde mutlu sonun yakın olduğu öğrenildi.



EDDIE NEWTON ÇOK İSTİYOR: ŞARTLARI ZORLAYIN

Teknik direktör Eddie Newton'un, 34 yaşındaki futbolcuyu takımında görmeyi çok istediği ve yönetime transferin gerçekleşmesi adına şartların zorlanması gerektiğini bildirdiği kaydedildi. 2011-2014 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş forması giyen tecrübeli oyuncunun da Türkiye'ye dönmek istediği vurgulandı. Durum böyle olunca da orta yolun kısa zamanda bulunabileceği belirtildi.