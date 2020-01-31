Trabzonspor Manuel Da Costa'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, daha önce Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Faslı stoper Manuel da Costa'nın transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor, daha önce Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Faslı stoper Manuel da Costa'nın transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

“Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”