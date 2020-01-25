Trabzonspor, Malatya'daki kötü talihini yıkmak istiyor

Karadeniz devi tarihinde Yeni Malatyaspor deplasmanına iki kez çıktı. Bordo-Mavililer iki karşılaşmada da Doğu ekibine gol atamadan mağlup olmaktan kurtulamadı.

Karadeniz devi tarihinde Yeni Malatyaspor deplasmanına iki kez çıktı. Bordo-Mavililer iki karşılaşmada da Doğu ekibine gol atamadan mağlup olmaktan kurtulamadı.

2017-18 sezonunda Malatya deplasmanından 1-0 yenilgiyle dönen Fırtına, geçen sezon da tarihinin en ağır hezimetlerinden birini yaşamış ve sahadan 5-0 mağlup ayrılmıştı. Trabzonspor pazartesi günü bu kötü istatistiği tersine çevirmek için sahaya çıkacak.

Ligde son oynanan Kayseri ve Kasımpaşa maçlarında 6’şar gol atan Karadeniz temsilcisi, Sarı-Kırmızılılar karşısında da ilki başarmak ve Malatya’dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Bordo- Mavililer alacağı sonuçla şampiyonluk yarışında da iddiasını sürdürmeyi planlıyor.

(Fanatik)