Trabzonspor, Malatya'daki kötü talihini yıkmak istiyor

Karadeniz devi tarihinde Yeni Malatyaspor deplasmanına iki kez çıktı. Bordo-Mavililer iki karşılaşmada da Doğu ekibine gol atamadan mağlup olmaktan kurtulamadı.
2017-18 sezonunda Malatya deplasmanından 1-0 yenilgiyle dönen Fırtına, geçen sezon da tarihinin en ağır hezimetlerinden birini yaşamış ve sahadan 5-0 mağlup ayrılmıştı. Trabzonspor pazartesi günü bu kötü istatistiği tersine çevirmek için sahaya çıkacak.
Ligde son oynanan Kayseri ve Kasımpaşa maçlarında 6’şar gol atan Karadeniz temsilcisi, Sarı-Kırmızılılar karşısında da ilki başarmak ve Malatya’dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Bordo- Mavililer alacağı sonuçla şampiyonluk yarışında da iddiasını sürdürmeyi planlıyor.
(Fanatik)
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