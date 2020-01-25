Trabzonspor Malatya maçına bambaşka bir kadroyla çıkacak

Fırtına’daa, Malatya maçı öncesinde eksikler can sıkıyor. Abdülkadir Ömür, Fıratcan, Ekuban ve Sturridge sakat, Bilal’in maç eksiği var. Üstüne üstlük Nwakaeme de kritik sınav öncesinde cezalı Kadro kurmakta oldukça zorlanan Hüseyin Çimşir, Sosa’yı forvet arkasında kullanacak. Kanatlarda Novak ve Yusuf’u oynatmayı planlayan genç hoca, Sörloth’la da gol arayacak.

Sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar nedeniyle bir türlü ideal kadrosu ile mücadele edemeyen Trabzonspor, Malatya maçı öncesinde yine kadro sıkıntısı yaşıyor... Abdülkadir Ömür ile Fıratcan Üzüm’ün uzun süredir sakatlıkları devam ederken, Ekuban ile Sturridge’den de kötü haber geldi. Sakatlıkları nedeniyle Denizli maçında görev yapamayan iki isim, dün başlayan Malatya maçının hazırlıklarına da katılmadı. Durumu yakından takip edilen iki yıldızın da Sarı-Kırmızılılar karşısında 11’de başlayamayacağı, en iyi ihtimalle ikinci yarıda süre alabileceği öğrenildi.

Sağlıklı 2 oyuncu...

Bu isimlerin yanı sıra yeni transfer Bilal Başacıkoğlu’nun da antrenman eksiği bulunuyor. Fizik-kondisyon açısından hazır olmayan 24 yaşındaki oyuncunun da pazartesi günü oynaması beklenmiyor. Tüm bu haberlerin üzerine Nwakaeme de Denizli karşısında gördüğü kırmızı kartla Malatya maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Elinde sağlıklı hücum oyuncusu olarak yalnızca Sörloth ile Yusuf Sarı kalan Hüseyin Çimşir de sahaya süreceği kadroyu oluşturmakta oldukça zorlanıyor.

Parmak 11’e...

Kaleyi Uğurcan’a emanet edecek olan genç teknik adam, savunma dörtlüsünü Pereira, Hosseini, Campi ve Kamil Ahmet ile oluşturacak. Çimşir orta alanda ise Mikel, Ndiaye ve Abdulkadir Parmak üçlüsünü görevlendirmeyi planlıyor. Kaptan Sosa’yı 10 numara bölgesinde oynatmayı düşünen başarılı hoca, sağ kanatta Yusuf Sarı’yı, sol kanatta ise skorer yönüne güvendiği Filip Novak’ı sahaya sürecek. Fırtına, Sörloth’la da rakip kalede gol arayacak.

(Fanatik)