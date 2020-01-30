Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe pas çalıştı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden idmanda, üçerli gruplar halinde dar alanda çift kale maç oynanırken, antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Trabzon'a gidecek.
Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta düzenlediği coşkulu törenle yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette'in lisansı çıkarıldı.
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, sözleşmesini tek taraflı fesheden Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'e ilişkin açıklama yaptı.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin transfer talimatnamesinin 20. maddesine yaptığı itirazı da reddetti. Maddeye göre; kulüpler yeni transferlerinin sözleşmelerini, transfer dönemlerinin son gününde en geç saat 18.00'e kadar Kulüp Lisans Kurulu'na bildirmesi gerekiyor. Sarı-Lacivertliler ise Tahkim Kurulu’nun verdiği karara sert cevap verdi.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Dijon, Lille'den Cezayirli oyuncu Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı.
Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.
Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Kasımpaşa'nın yıldızı Haris Hajradinovic'e PFDK tarafından 3 maç men cezası verildi.