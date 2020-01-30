  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 21:01
  • |
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 21:01

Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe pas çalıştı

Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe pas çalıştı

Paylaş

Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı.     

Pas çalışmalarıyla devam eden idmanda, üçerli gruplar halinde dar alanda çift kale maç oynanırken, antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.     

Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.     

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Trabzon'a gidecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Benzia, Ligue 1 ekiplerinden Dijon'a transfer oldu

title

Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor'a Guilherme sözleri: Ellerine yüzlerine bulaştırdılar

title

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 21 bin taraftarla görkemli imza töreni

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Taraftara Seslendi

SPOR GÜNDEMİ

Sergen için görkemli imza töreni! İşte gelen taraftar sayısı...
Sergen için görkemli imza töreni! İşte gelen taraftar sayısı...

Sergen için görkemli imza töreni! İşte gelen taraftar sayısı...

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta düzenlediği coşkulu törenle yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ve beklenen haber geldi
Ve beklenen haber geldi

Ve beklenen haber geldi

Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette'in lisansı çıkarıldı.

Trabzonspor'a çok sert sözler: Ellerine yüzlerine bulaştırdılar
Trabzonspor'a çok sert sözler: Ellerine yüzlerine bulaştırdılar

Trabzonspor'a çok sert sözler: Ellerine yüzlerine bulaştırdılar

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, sözleşmesini tek taraflı fesheden Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'e ilişkin açıklama yaptı.

Tahkim Kurulu'nun kararına çok sert cevap
Tahkim Kurulu'nun kararına çok sert cevap

Tahkim Kurulu'nun kararına çok sert cevap

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin transfer talimatnamesinin 20. maddesine yaptığı itirazı da reddetti. Maddeye göre; kulüpler yeni transferlerinin sözleşmelerini, transfer dönemlerinin son gününde en geç saat 18.00'e kadar Kulüp Lisans Kurulu'na bildirmesi gerekiyor. Sarı-Lacivertliler ise Tahkim Kurulu’nun verdiği karara sert cevap verdi.

Benzia'nın yeni takımı belli oldu
Benzia'nın yeni takımı belli oldu

Benzia'nın yeni takımı belli oldu

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Dijon, Lille'den Cezayirli oyuncu Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe pas çalıştı
Fenerbahçe pas çalıştı

Fenerbahçe pas çalıştı

Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

PFDK, Haris Hajradinovic'e acımadı
PFDK, Haris Hajradinovic'e acımadı

PFDK, Haris Hajradinovic'e acımadı

Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Kasımpaşa'nın yıldızı Haris Hajradinovic'e PFDK tarafından 3 maç men cezası verildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.