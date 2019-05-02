Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Sadık Çiftpınar, soyunma odasında gözyaşlarını tutamadı

“Kulüp sadakati” en yüksek isimlerin başında gelen 26 yaşındaki stoperin, “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim ama buna sevinemeyecek haldeyim” diyerek ağladığı öğrenildi.

BİR DE PARA CEZASI ALACAK

BAŞARILI futbolcu, PFDK’nın sevk gerekçelerinde yer alan talimatlara aykırı hareket maddesinde dolayı para cezası alacak. “Herhangi bir nedenle müsabakadan ihraç edilen, disiplin kurullarının vermiş olduğu cezaları devam eden veya yetkili makamlar tarafından idari tedbir konulmuş kişiler flaş röportajlara katılamazlar” maddesini ihlal ederek, maçın hakemi Cüneyt Çakır hakkında “Avrupa’da iyi maç yönetiyor ama bu kırmızı yanlıştı. Allah biliyor” ifadelerini kullanmıştı.

(Güneş)