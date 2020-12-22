Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da 4 önemli isim kart sınırında

Galatasaray'da büyük tehlike

Süper Lig'de bu akşam Göztepe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da, hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçı öncesi Taylan Antalyalı, Arda Turan, Younes Belhanda ve Luyindama sarı kart sınırında bulunuyor.