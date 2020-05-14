Trabzonspor hazırlıklarına akşam idmanıyla devam etti

SPOR GÜNDEMİ

Terim'den çok konuşulacak açıklamalar: Sesimi yükseltmiş olabilirim Terim'den çok konuşulacak açıklamalar: Sesimi yükseltmiş olabilirim Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs gündemi ve TFF'nin liglerle ilgili aldığı karara dair kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Reddedilemeyecek teklif! Alınan rakamın tam 3 katına satılıyor Reddedilemeyecek teklif! Alınan rakamın tam 3 katına satılıyor Yeni sezonun transferlerine kaynak yaratmak için futbolcu satmak isteyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao için Valencia'dan 12 milyon Euro'luk teklif aldı. Sarı-Kırmızılılar bu teklife ‘sezon sonu görüşelim' cevabını verdi. Cimbom, başarılı savunmacıyı, Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Ve Puscas resmen açıklandı! Fenerbahçe... Ve Puscas resmen açıklandı! Fenerbahçe... Bir süredir adı Fenerbahçe'yle anılan 24 yaşındaki golcü George Puscas'la ilgili Reading Teknik Direktörü Mark Bowen'den açıklama geldi. Bowen, “Yönetimle konuştum, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif olmamış” dedi.

Canlı yayında itiraf: Galatasaray beni istiyor Canlı yayında itiraf: Galatasaray beni istiyor Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fas ligi ekiplerinden Wydad'da forma giyen 21 yaşındaki Achraf Dari'yi kadrosuna katmak istiyor. Genç stoper, sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında Galatasaray'dan teklif aldığını itiraf etti.

Fenerbahçe'den büyük bomba! Fenerbahçe'den büyük bomba! Brezilya medyası, Flamengo'nun 18 yaşındaki defans oyuncusu Caio Alves Roque Gomes için Fenerbahçe ve Milan'ın devrede olduğunu yazdı. Haber detayında, Milan'ın genç savunmacı için somut bir adım atmadığı, Fenerbahçe'nin ise oyuncuyla iletişime geçtiği aktarıldı.

Fener ve Cimbom'un hayalleri suya düştü Fener ve Cimbom'un hayalleri suya düştü Adı bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Javier Pastore, Roma ile sözleşmesini tamamladıktan sonra ülkesi Arjantin'e döneceğini açıkladı. Başarılı futbolcu ayrıca Çin'den 4 yıllık sözleşme teklifi aldığını ve reddettiğini de sözlerine ekledi.