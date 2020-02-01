Trabzonspor, ligde Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı

Trabzonspor, Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.

Bordo-mavili ekip ilk dakikasında yenik duruma düştüğü mücadelede Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti ve maç eksiğiyle 3. sıraya yerleşti.

Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmalarında Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Bordo-mavili ekip bu sonucun ardından ligdeki üst üste dördüncü galibiyetini alırken, Fenerbahçe'nin de ligdeki dört maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin tek golü 1. dakikada Max Kruse'den geldi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri ise 15. dakikada Alexander Sörloth ile 32. dakikada Filip Novak kaydetti.

Bu galibiyetin ardından 38 puana yükselen Trabzonspor maç eksiğiyle 3. sıraya yerleşirken, Fenerbahçe ise 37 puanda kaldı.

Hüseyin Çimşir'den 2 değişiklik

Bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligde oynadıkları son Kasımpaşa maçına göre sol bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Novak'a, cezalı Nwakame'nin yerine ise Yusuf Sarı'ya 11'de görev verdi.

Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın yanı sıra kaleci Arda Akbulut, yeni transferler Manuel Da Costa, Manoel Messias ve cezalı Nwakaeme kadroda yer almayan isimler oldu.

Sturridge yedek kulübesinde

Trabzonspor'un Antalya kampında 10 Ocak'ta Partizani Tiran ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşayan ve ikinci yarının ilk haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyen Daniel Sturridge de kadroya dahil edildi.

İngiliz futbolcu, 22 gün sonra Fenerbahçe maçıyla birlikte takıma geri dönerek yedek kulübesinde yer aldı.

Trabzonspor'un transferin son günü kadroya kattığı Guilherme ile yeni transferlerden Bilal Başacıkoğlu, Fenerbahçe maçının kadrosuna alındı.

Ersun Yanal, kazanan kadroyu bozmadı

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında kazanan 11'i bozmadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Hasan Ali Kaldırım'ın haricinde eksik oyuncu yer almadı.

Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette de ilk kez maç kadrosuna dahil edilip, yedek kulübesinde yer aldı.