Trabzonspor kuvvet ve pas çalıştı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray adım adım Diego Costa'ya yaklaşıyor Galatasaray adım adım Diego Costa'ya yaklaşıyor Galatasaray ara transfer için İspanyol forvetle ilgili çalışmalarına ağırlık verdi. Aslan'da Falcao'nun Inter Miami'ye transferi beklenirken Diego Costa'yla da ilk temaslar sağlandı. 32 yaşındaki futbolcu, seçenekleri değerlendirmek için biraz süre istedi.

Beşiktaş'ın transferde yeni yıl bombası belli oldu Beşiktaş'ın transferde yeni yıl bombası belli oldu Ara transfer döneminde Adem Ljajic'le yollarını ayırmayı planlayan Kartal, Sırp yıldızın gönderilmesi sonrasında hücum hattını Anderson Talisca'yla güçlendirmeyi hedefliyor.



DETAY

• Beşiktaş'a geri dönme konusundaki isteğini saklamayan Brezilyalı futbolcuyla yapılan ilk görüşmeden olumlu ayrılan yönetim, tecrübeli isim için kaynak arayışına girdi.

• Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'den yıllık 12 milyon avro kazanan tecrübeli futbolcudan geri dönüş için Feda isteyen yönetim, oyuncuya ikinci yarı için 2.5 milyon avroluk maaş önerisinde bulunacak.

Fenerbahçe yönetiminden transferde son bir kıyak Fenerbahçe yönetiminden transferde son bir kıyak Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.

Stopere Pelkas'ın kankası geliyor! İmzalar an meselesi Stopere Pelkas'ın kankası geliyor! İmzalar an meselesi Sezon başında tam 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da stoper ve kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin savunma için takip ettiği isimlerden biri de PAOK'ta forma giyen, Pelkas'ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. 20 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yunan ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ta Ljajic için son şans Beşiktaş'ta Ljajic için son şans Beşiktaş'ta performansıyla eleştirilen Adem Ljajic için son karar verildi.