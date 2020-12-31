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aksam.com.tr
  • 31 Aralık 2020 Perşembe 16:56
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Trabzonspor kuvvet ve pas çalıştı

Trabzonspor kuvvet ve pas çalıştı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmalarının ardından pas çalışmaları yaptı ve dar alan oyunları oynadı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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DETAY
• Beşiktaş'a geri dönme konusundaki isteğini saklamayan Brezilyalı futbolcuyla yapılan ilk görüşmeden olumlu ayrılan yönetim, tecrübeli isim için kaynak arayışına girdi.
• Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'den yıllık 12 milyon avro kazanan tecrübeli futbolcudan geri dönüş için Feda isteyen yönetim, oyuncuya ikinci yarı için 2.5 milyon avroluk maaş önerisinde bulunacak.

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