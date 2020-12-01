Trabzonspor kuvvet çalıştı

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyen futbolculara toparlanma testi yapıldı. Oyuncuların nabız değişkenlikleri ve alt ekstremite ölçümleri yapıldıktan sonra iki grup halinde mobilizasyon, core çalışması ve genel kuvvet antrenmanı gerçekleştirildi.
Çaykur Rizespor deplasmanından farklı galibiyetle dönen Galatasaray'da takımın ortaya koyduğu futbol yüzleri güldürdü. Olumlu mesajlar alan Fatih Terim istediği takımı sahada görmeye başladı.
Alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor, Kenan Atik ile yola devam edecek.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe mağlubiyetinin ardından Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklama sebebiyle bugün kişisel sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Çalımbay “Yanlış anlaşıldım” dedi.
Derbideki performansıyla yıldızlaşan ve attığı 2 golle galibiyette büyük rol oynayan Aboubakar'ın konuşması ortaya çıktı.
Galatasaray, lige verilen arada yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcusunun 4'ünün testinin negatife döndüğünü açıkladı. Söz konusu oyuncular, Hatayspor maçından 2 gün önce yapılacak testlerde de negatif çıkarsa bu maçın kadrosunda yer alabilecekler.
Adı Milan, Real Madrid ve Liverpool gibi takımlarla anılan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın son talibinin PSG olduğu iddia edildi. Schalke 04 ile olan sözleşmesinde 45 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan başarılı stoperin transferi bu rakama gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına da 2 milyon 250 bin Euro yetiştirme bedeli girecek.