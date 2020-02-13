Trabzonspor kupada Erzurumspor'a konuk! Muhtemel 11'ler...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele ASpor'dan canlı yayınlanacak.
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Trabzonspor'un eksikleri
İlk maçı 5-0 kazanan Trabzonspor'un BB Erzurumspor kafilesinde birçok as oyuncu yer almadı. Bordo-mavililerde Sosa, Novak, Campi, Mikel, Sturridge ile birlikte cezalı Sörloth, sakatlıkları bulunan Erce, Ekuban ve Yusuf Sarı maç kadrosunda yok.
MUHTEMEL 11'LER
BB Erzurumspor: Kayacan, Yusuf, Aykut, Merhan, Batuhan, Obertan, Hasan, İbrahim, Emrah, Cenk Ahmet, R. Muhammed
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hosseini, Manuel da Costa, Serkan, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Doğan, Guilherme, Bilal, Nwakaeme
Kupada 4. Kez
Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kupada 4. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım ilk olarak 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti.
Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.
Karadeniz ekibi, bu sezon ikinci eşleşmedeki ilk maçı da 5-0 kazanarak rakibi önündeki farklı galibiyetlerine devam etti.
Trabzonspor, kupada oynanan 3 maçı kazanırken rakip filelere 14 gol gönderdi, kalesinde ise 1 gol gördü.
Rakip Fenerbahçe olacak
Çeyrek final rövanş maçının sonucuna göre turu geçen taraf, yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.
Trabzonsporumuz, rakibini elemesi durumunda Fenerbahçe ile yarı final ilk maçını Trabzon'da, rövanşını ise İstanbul'da yapacak.
(Sporx)
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