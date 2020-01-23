Trabzonspor kupada Denizlispor'un konuğu! Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy yürütecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Sapunaru, Lopes, Onazi, Murawski, Sacko, Olcay, Oscar, Rodallega
Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil, Obi Mikel, Sosa, Abdulkadir, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth
İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanarak avantaj sağlayan bordo-mavililer, rakibi karşısında turu geçerek kupada yoluna devam etmek istiyor.
KİMLER EKSİK?
Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Daniel Sturridge ve Fıratcan Üzüm'ün sakatlıkları bulunuyor. Denizli ekibinde Mustafa Yumlu'nun sakatlığı sürüyor.
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