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aksam.com.tr
  • 01 Mayıs 2020 Cuma 09:38
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  • 01 Mayıs 2020 Cuma 09:40

Trabzonspor Kulübünden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor Kulübünden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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