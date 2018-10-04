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Trabzonspor Kulübü, Muharrem Usta hakkında hukuki işlem başlattı

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Trabzonspor yönetimi, eski başkan muharrem Usta ile ilgili hukuki işlem başlattı.

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Trabzonspor yönetimi, kulübü zarara uğrattığı gerekçesiyle eski başkan  Muharrem Usta ile ilgili hukuki girişimlerin başladığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün basın sözcüsü Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Kulübü’nün yönetiliş biçiminde artık şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarının ön planda olduğunu belirterek, "Tüm spor kamuoyunun malumu olduğu üzere; kulübümüzün bir önceki dönem hesapları Bağımsız Denetim Şirketi tarafından incelenerek, tamamen somut verilerden oluşan kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır. Tarih boyunca hep ilkleri gerçekleştiren ve cesaretle attığı adımlar sayesinde Türk futboluna yön veren kulübümüzün yönetim kurulu, bu misyondan hareketle söz konusu raporda yer alan hususlar hakkında gereğinin yapılmasına yönelik ivedilikle harekete geçmiştir. Bilinmelidir ki; Trabzonspor Kulübü’nün yönetiliş biçiminde artık şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları ön plandadır! Bu kapsamda; Bağımsız Denetim Şirketinin raporunda belirtildiği üzere, Trabzonspor Kulübüne bir önceki dönem verilen zararların tamamı dönemin yönetim kurulu başkanının alacağından yasal faiziyle birlikte mahsup edilecektir. Raporda yer alan hususların tamamıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Disiplin Kuruluna sevk hususunu Yönetim Kurulumuz ayrıca değerlendirecektir." ifadelerine yer verdi.

(DHA)

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