  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz"
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 00:29
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz"

Paylaş

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin, "CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz. Hukuki süreç başladı." dedi.

Ağaoğlu, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından stattan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolcular, yöneticiler ve futbolseverlerin zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Üç aylık bir sürede maç yapmadıklarını anımsatan Ağaoğlu, "Herkesin kafasında bir soru işareti vardı. Nasıl bir tablo ile karşılaşacağız? Oyuncuların performansı nasıl olacak? Allah korusun tabii ne kadar iyi hazırlanırsanız hazırlanın bu süreç içinde bu maçtaki mücadele seviyesine bakıldığında Almanya'daki lige bakıldığında falan laylaylom oynamıyoruz. Sertliğe dayalı bir maç oldu." diye konuştu.

Korona değil Karadeniz fırtınası! 1-3

YAYINCI KURULUŞA SİTEM

Maçta yaklaşık 60 dakika 10 kişi mücadele ettiklerini hatırlatan Ağaoğlu, yayıncı kuruluşun Trabzonspor'un maçını 2. kanaldan vermesine sitem edip, bununla ilgili bir açıklama beklediklerini aktardı.

Ağaoğlu, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmeleriyle ilgili de konuşarak, şunları kaydetti:

"CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz. Hukuki süreç başladı. Konuşmak doğru değildir ama biz sustukça çok farklı senaryoları, hikayeleri anlatan insanlar gün geçtikçe artıyor. Süreç başladıktan sonra çok kısa süre içinde neyin ne olduğu belli olacak. Bu konu çarşamba akşamı saat 17.00'de UEFA açıkladı. Perşembe sabah 01.00 sıralarında bizim gündemimizden düştü. Gerçekten rahatız çünkü elimiz çok güçlü."

Ağaoğlu, kupa maçında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını anımsatarak, zor bir maç olacağını ancak 2 kupayı da alma hedeflerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Göztepe-Trabzonspor maçından notlar

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

İtalya Kupası'nda ilk finalist Juventus

title

Kayserisporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçını dev ekrandan izledi

title

Göztepe-Trabzonspor maçından notlar

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Korona değil Karadeniz fırtınası! 1-3
Korona değil Karadeniz fırtınası! 1-3

Korona değil Karadeniz fırtınası! 1-3

Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig bu akşam tekrar başlıyor. Lig lideri Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanına konuk oluyor.

Fenerbahçe son nefeste! 2-1
Fenerbahçe son nefeste! 2-1

Fenerbahçe son nefeste! 2-1

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre ara verilen Süper Lig bu akşam yeniden başlıyor. Ligdeki son 6 maçından 3 puan alamayan Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

‘Volkan ve Emre Fenerbahçe'nin şansıdır‘
‘Volkan ve Emre Fenerbahçe'nin şansıdır‘

‘Volkan ve Emre Fenerbahçe'nin şansıdır‘

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, geriden gelerek maçı çevirmelerinin önemine değindi.

‘Takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum‘
‘Takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum‘

‘Takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum‘

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, tüm takıma teşekkür etti.

Palut: 'Hayal kırıklığına uğradım'
Palut: 'Hayal kırıklığına uğradım'

Palut: 'Hayal kırıklığına uğradım'

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor karşılaşmasında takımının sahadaki görüntüsünün kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını bildirdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ‘CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz‘
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ‘CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz‘

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ‘CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz‘

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin, "CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz. Hukuki süreç başladı." dedi.

Kayserisporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçını dev ekrandan izledi
Kayserisporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçını dev ekrandan izledi

Kayserisporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçını dev ekrandan izledi

Koronavirüs sebebi ile seyircisiz oynanan Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasını Kayserisporlu taraftarlar araçlarının içinde dev ekrandan izledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.