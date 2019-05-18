Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, engelli çocuklarla buluştu

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Trabzon'da bulunan Ballim Kafe'de down sendromlu ve engelli çocuklarla bir araya geldiği belirtildi.

Ağaoğlu'na, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve başkan yardımcısı Müminhan Bilgin'in eşlik ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Vakfıkebir'deki açılış ve iftar programının ardından Trabzon'a dönen başkanımız Ahmet Ağaoğlu, genel sekreterimiz Ömer Sağıroğlu ve başkan yardımcımız Müminhan Bilgin, davet üzerine işletmesini down sendromlu çocukların yaptığı Ballim Kafe'ye konuk oldu. Bir süre engelli çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Ağaoğlu, önümüzdeki sezon her birini stadyumumuzda ağırlama sözü verdi."

Açıklamada, Ağaoğlu'nun çocuklara hediye vererek, hatıra fotoğrafı çektirdiği de kaydedildi.