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aksam.com.tr
  • 04 Eylül 2020 Cuma 11:01
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Trabzonspor, Kortney Hause için Aston Villa'ya kiralama teklifi yaptı

Trabzonspor, Kortney Hause için Aston Villa'ya kiralama teklifi yaptı

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Sabah

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Aston Villa'nın 25 yaşındaki savunmacısı Kortney Hause için İngiliz ekibine kiralama teklifi yaptı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor. Bordo-mavililerin son olarak Aston Villa forması giyen stoper Kortney Hause ile ilgilendiği iddia edildi.

Ada basınına göre 25 yaşındaki İngiliz stoper için Aston Villa'ya kiralama teklifi yapıldı.

Aston Villa cephesi ise Hause'un yerine transfer yapması halinde 25 yaşındaki stoperin ayrılmasına da izin verecek.

2019-20 sezonu başında Wolverhampton'dan 3.4 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya katılan başarılı stoper, geçen sezon 18 lig maçında forma şansı buldu.

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