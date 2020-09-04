Trabzonspor, Kortney Hause için Aston Villa'ya kiralama teklifi yaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor. Bordo-mavililerin son olarak Aston Villa forması giyen stoper Kortney Hause ile ilgilendiği iddia edildi.
Ada basınına göre 25 yaşındaki İngiliz stoper için Aston Villa'ya kiralama teklifi yapıldı.
Aston Villa cephesi ise Hause'un yerine transfer yapması halinde 25 yaşındaki stoperin ayrılmasına da izin verecek.
2019-20 sezonu başında Wolverhampton'dan 3.4 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya katılan başarılı stoper, geçen sezon 18 lig maçında forma şansı buldu.
Çizme basını Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi birkaç gün içinde açıklayacağını yazdı.
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Macaristan'a 1-0 yenildiğimiz maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.
Son olarak Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes ile anlaşmak üzere.
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'ye 2 gün önce Çin ekibi Dalian'da forma giyen golcü Salomon Rondon önerildi. 30 yaşındaki forvet için 2 yıl kiralama formülü üzerinde duruluyor.