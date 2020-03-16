Trabzonspor koronavirüs salgını sebebiyle idmanlarını basına ve taraftarlarına kapattı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de Ali Koç seçime gidiyor Fenerbahçe'de Ali Koç seçime gidiyor Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.

Ahmet Çakar'dan Terim'e: 'Elini öperdim ama...' Ahmet Çakar'dan Terim'e: 'Elini öperdim ama...' Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Ligler ertelensin" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Galatasaray'da sakatlık kabusu! Ameliyat kararı Galatasaray'da sakatlık kabusu! Ameliyat kararı Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta sakatlık geçiren ancak oyuna devam eden Ömer Bayram'ın ameliyat olacağı açıklandı.

Olay yorum! 'Trabzonspor'a operasyon yapılıyor' Olay yorum! 'Trabzonspor'a operasyon yapılıyor' Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçında verilmediğini düşündüğü penaltı için "Trabzonspor'a operasyon yapılıyor" dedi.

'Koronavirüsü abartıyoruz' diyen Sergen Yalçın öksürünce... 'Koronavirüsü abartıyoruz' diyen Sergen Yalçın öksürünce... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile oynadıkları ve 0-0 sona eren derbi sonrası tüm dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın röportaj sırasında öksürmesi ise sosyal medyaya damgasını vurdu!

Ersin Düzen'den Fatih Terim'e eleştiri Ersin Düzen'den Fatih Terim'e eleştiri TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklamaları eleştirdi.