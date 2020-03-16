Trabzonspor koronavirüs salgını sebebiyle idmanlarını basına ve taraftarlarına kapattı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirilecektir" denildi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
“Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirilecektir.”
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