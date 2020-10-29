Trabzonspor, Konyaspor maçına hazır

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmanın ardından takım, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Öte yandan teknik ekip ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağı açarak, poz verdi.
Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlık geçiren Gökhan Töre'nin adalesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, scout ekibinin başındaki Emre Utkucan'dan 6 farklı rapor istedi.
MKE Ankaragücü Kulübünde bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için en az 20'şer milyon Euro talep ediyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda istikrarı yakalayamazken orta sahada ise toplam 9 futbolcu değerlendirildi.
PFDK, Denizlispor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'ya 2 maç ceza verdi.