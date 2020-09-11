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aksam.com.tr
  • 11 Eylül 2020 Cuma 14:16
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Trabzonspor kondisyon ve taktik çalıştı

Trabzonspor kondisyon ve taktik çalıştı

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Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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