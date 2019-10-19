Trabzonspor, kendi sahasında Gazişehir'i farklı mağlup etti

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Sturridfe, 14. dakikada Sörloth, 76. dakikada Sosa ve 81. dakikada Yusuf Sarı'dan geldi. Gaziantep'in tek sayısını ise 54. dakikada Jefferson kaydetti.

Gazişehir'de Kayode, 84. dakikada önce sarı kart gördü, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kayode böylece Beşiktaş maçının ardından bu sezon 2. kırmızı kartını görmüş oldu.

Bu sonucun ardından Trabzonspor üst üste 3. galibiyeti alarak 15 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. Gaziantep ise üst üste 2. kez maçtan yenilgiyle ayrıldı ve 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacakken, Gaziantep ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, 7. haftaya göre kadroda tek futbolcu değişikliğine gitti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev yapan Obi Mikel'e, hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer vermedi. Bordo-mavili takımda bu futbolcunun yerine Daniel Sturridge ilk 11'de görev yaptı.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da, geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat edilen Yusuf Sarı ile 4. haftadaki Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes kadroda yer buldu.

TRABZON ATATÜRK TİŞÖRTLERİYLE ÇIKTI

Trabzonsporlu futbolcular, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Öte yandan, maç öncesinde statta çalan 10. Yıl Marşı'na taraftarlarla da ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Statı büyük bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar karşılaşma öncesinde futbolculara destekte bulundu.

Trabzonspor kulübü tarafından maç öncesinde taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar karşılaşma sırasında da sık sık "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

ŞENOL GÜNEŞ MAÇI İZLEDİ

Karşılaşmayı izlemek üzere stata gelen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e taraftarlar ilgi gösterdi.

Bulunduğu alanda taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren Güneş, karşılaşmayı takip etti.

AĞAOĞLU'NDAN ASKER SELAMI

Maçtan önce okunan İstiklal Marşı sırasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bazı taraftarlar asker selamı verdi.

Öte yandan, Ağaoğlu karşılaşma öncesinde dünya şampiyonu olan milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi plaket ve altınla ödüllendirdi.