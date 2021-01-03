Trabzonspor kazanmak zorunda

7 maçlık yenilmezlik serisi geçen haftaki Galatasaray derbisiyle sona eren Bordo-Mavililer, Fatih Karagümrük deplasmanından galibiyetle ayrılarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Karadeniz ekibinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci sona eren Abdülkadir Ömür ile tedavisi tamamlanan Ekuban, bugün görev verilmesi halinde sahaya çıkabilecek.
FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR
SAAT: 16.00
STAT: Vodafone Park
YAYIN: beIN SPORTS 1
HAKEM: Ali Palabıyık
'Topu dağıtma zahmetinde bile bulunmadılar'
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda West Bromwich'i 4-0 yendi.
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 16. haftasında 0-0 sona eren Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçını yorumladı. Toroğlu, Galatasaray'da bileti kesilen futbolcuyu canlı yayında açıkladı.
2020'yi zirvede tamamlayan Aslan, bugün Antalya'yı konuk edecek. Futbolcular kazanarak galibiyeti Omar'a hediye etmeyi planlıyor.
Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçında alınan beraberlik moralleri alt üst ederken maçın ikinci yarısında oyuna giren Radamel Falcao'nun 74. dakikada sakatlanarak oyundan çıkması, taraftarın sosyal medyada sabrını taşıran olay oldu. Kolombiyalı müzmin sakat, Twitter'da "Trending Topics" (TT) listesine girdi.
Yeni Malatyasporlu Youssouf, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kendini yere bıraktı. Şu anda saha içinde tedavisi hala devam ediyor. Genç futbolcu şu anda doğruldu. Doktorlar, tedavisini sürdürüyor.