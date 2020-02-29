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aksam.com.tr
  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 18:56
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  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 19:03

Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u farklı mağlup etti

Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u farklı mağlup etti

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Trabzonspor, Süper Lig’in 26. hafta mücadelesinde ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede Çaykur Rİzespor’u 5-2 mağlup etti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 26. hafta mücadelesinde ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede Çaykur Rİzespor’u 5-2 mağlup etti.

DETAYLAR BİRAZDAN...

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Şehitlerimizin isimlerini anons eden görevli gözyaşlarını tutamadı

SPOR GÜNDEMİ

Karadeniz derbisinde gol yağmuru
Karadeniz derbisinde gol yağmuru

Karadeniz derbisinde gol yağmuru

Trabzonspor, Süper Lig’in 26. hafta mücadelesinde ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede Çaykur Rİzespor’u 5-2 mağlup etti.

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Onyekuru'da son dakika! G.Saraylıların gözü bu haberde

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