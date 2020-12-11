Trabzonspor kamp kadrosunda 4 eksik birden

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Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde 3 rakip çıktı Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde 3 rakip çıktı Arsenal'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Mesut Özil'in yeni adresi merak ediliyor.

G.Saray'da golcü operasyonu: 2 isim masada G.Saray'da golcü operasyonu: 2 isim masada Büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, devre arası golcü transferi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan isimlere yönelirken, şimdilik iki isim ön plana çıktı: Mario Mandzukic ve Ahmed Musa...

Sergen sonunda çıldırdı: Bir an önce onu takımdan uzaklaştırın! Sergen sonunda çıldırdı: Bir an önce onu takımdan uzaklaştırın! Beşiktaş'ta Adem Ljajic, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sabrını sonunda taşırdı! Başarılı antrenör, konuyla ilgi Siyah-Beyazlı yönetimle bir araya gelip “Antrenmana çıkıyor, 10 dakika sonra sakat olduğunu söyleyerek tesisleri terk ediyor. Takımın düzenini ve disiplinini bozuyor. Bir an önce kadro dışı bırakıp, takımdan uzaklaştırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Anlaşma sağlandı! Salih Uçan G.Saray'da Anlaşma sağlandı! Salih Uçan G.Saray'da Galatasaray yönetimi, bu sezon performansıyla parmak ısırtan Aytemiz Alanyaspor'un başarılı orta sahası Salih Uçan'la her konuda anlaşma sağladı. Transferin devre arasında gerçekleşmesi için, oyuncunun kulübüyle görüşmelere başlandı. Eğer pazarlıklar sonuç vermezse, Sarı-kırmızılılar işi sezon sonunda bedavaya bitirecek.

Sivasspor'a İsrail'de çirkin uygulama Sivasspor'a İsrail'de çirkin uygulama UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı.