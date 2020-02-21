Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi

Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla saat 15.15'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı.
Bordo-mavili bazı taraftarlar, takım otobüsü önünde teknik direktör Hüseyin Çimşir'e çiçek verdi. Taraftarlar, Norveçli santrafor Alexander Sörloth ve diğer futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Havalimanı çalışanları ile bazı yolcular da Çimşir ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Trabzonspor kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlıların denemek için Türkiye’ye getirdiği ve idmana çıkardığı Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi.
Daha önce futbolu bıraktığını açıklayan Trabzonspor’un eski kalecisi ve kaptanı Onur Kıvrak’ın aylar sonra sosyal medyaya giriş yapması ‘futbola geri mi dönüyor?’ sorusunu da akıllara getirdi. Eski file bekçisinin menajeri Engin Kırkpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yaptı. Değişiklikle futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ile yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirildi. İşte detaylar...
Trabzonspor, Beşiktaş maçı öncesi Anthony Nwakaeme’den gelen haberle sarsıldı. Başarılı futbolcu sakatlığı sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un derbi öncesi hakemleri etkilediği yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "Başkanımızın konuşmasını, 'Derbi hakemlerini etki altına almaya çalışıyor' diye okuyan tek kişi sanıyoruz kendisidir." ifadesini kullandı.
Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a gönderdiği Ryan Babel'in, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Getafe maçında yaptığı hareket maça damgasını vurdu.
BEŞİKTAŞ yönetimi, iç transferde harekete geçiyor.