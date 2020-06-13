Trabzonspor, Jose Sosa'yı Fenerbahçe maçına sakladı

Trabzonspor’da Göztepe maçı öncesi en büyük soru işareti Jose Sosa’ydı. Adalesindeki sakatlık nedeniyle ağrıları artan ve son 3 idmanda takımdan ayrı çalışan kaptan, her şeye rağmen arkadaşlarını yalnız bırakmamış ve İzmir’e gitmişti. Sosa’nın son durumuna maçtan önce bakıldı ve riske edilmemesine karar verildi.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, salı günü Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanacak yarı final rövanş mücadelesine Sosa’yı sakladı. Tangocu, bir aksilik olmazsa İstanbul deplasmanında sahadaki yerini alacak.
Karadeniz ekibi, Trabzon’daki ilk maçı 2-1’lik skorla kazanmış ve avantaj elde etmişti. Sosa’nın Fenerbahçe’ye karşı da oynamaması durumunda bu bölgede Ndiaye’nin forma giymesi bekleniyor.
(Fanatik)
PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Thiago Silva, ülkesi Brezilya'ya döneceğine dair çıkan haberleri yalanladı ve Avrupa'da oynamak istediğini açıkladı. 35 yaşındaki stoper ile Fenerbahçe, Milan ve Everton ilgileniyor.
Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.
Galatasaray scout ekibi, Viktoria Plzen'de forma giyen orta saha oyuncusu Pavel Bucha'yı teknik direktör Fatih Terim'e önerdi. Tecrübeli antrenör transfere onay verirken Sarı-Kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde Çek ekibinin kapısını çalacak.
Adı Fenerbahçe'yle anılan Al-Hilal'in Brezilyalı 10 numarası Carlos Eduardo'nun menajeri Andre Luiz Costa, transfere dair önemli açıklamalar yaptı.