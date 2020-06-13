Trabzonspor, Jose Sosa'yı Fenerbahçe maçına sakladı

Trabzonspor'da sakatlığını büyük ölçüde atlatan ve Göztepe deplasmanına giden Jose Sosa, zorlu maçta riske edilmedi. Arjantinli yıldız, salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe maçına saklandı.

Trabzonspor’da Göztepe maçı öncesi en büyük soru işareti Jose Sosa’ydı. Adalesindeki sakatlık nedeniyle ağrıları artan ve son 3 idmanda takımdan ayrı çalışan kaptan, her şeye rağmen arkadaşlarını yalnız bırakmamış ve İzmir’e gitmişti. Sosa’nın son durumuna maçtan önce bakıldı ve riske edilmemesine karar verildi.



Teknik direktör Hüseyin Çimşir, salı günü Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanacak yarı final rövanş mücadelesine Sosa’yı sakladı. Tangocu, bir aksilik olmazsa İstanbul deplasmanında sahadaki yerini alacak.

Karadeniz ekibi, Trabzon’daki ilk maçı 2-1’lik skorla kazanmış ve avantaj elde etmişti. Sosa’nın Fenerbahçe’ye karşı da oynamaması durumunda bu bölgede Ndiaye’nin forma giymesi bekleniyor.

(Fanatik)