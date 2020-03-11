Jose Sosa, Trabzonspor'dan uzun süreli yeni sözleşme bekliyor

Trabzonspor sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa ile yeni kontrat yapmak istiyor. Bordo-Mavililer, yıldız futbolcuya 1 yıllık yeni kontrat önermeye hazırlanırken oyuncunun maaşında da indirim yapması bekleniyor. Jose Sosa'nın talebi ise 1 yılın üstünde bir sözleşme.

Trabzonspor’un saha içindeki beyni, organizasyon şefi olan Jose Sosa’nın sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek.



Bordo-mavili kulüp, futbolcunun sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak Trabzonspor, sağlıklı bir mali yapı oluşturmayı hedefliyor.

MALİYETİ YÜKSEK FUTBOLCULARDAN ‘FEDA’ BEKLENİYOR

Gelecek sezondan itibaren kadrodaki yüksek maliyetli futbolculardan bir takım indirimler bekleniyor. O isimlerden biri de Jose Sosa.

TRABZONSPOR’UN ÖNERİSİ 1 YIL

Sosa, Trabzonspor’da bu sezon 3 milyon 240 bin Euro garanti ücret kazanmış olacak. Trabzonspor bu rakamı aşağıya çekmek istiyor. Trabzonspor’un kontrat önerisi ise 1 yıl.

ŞARTLARI KABUL EDERSE KALACAK

Trabzonspor’da kalmaya sıcak bakan Jose Sosa, eğer bordo-mavililerin kendisine önerdiği şartları kabul ederse sezon sonu itibarıyla yeni mukavele imzalanacak.

YENİ KONTRAT GÖRÜŞMELERİ SEZON SONUNDA

Oyuncunun menajeri Trabzonspor yetkilileri ile temas halinde. Her şeyin netlik kazanacağı görüşme, Trabzonspor şampiyonluk mücadelesi verdiği için sezon sonuna bırakıldı.

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME İSTİYOR

Sosa’nın sözleşme süresi konusunda beklentisinin 1 yılın üstünde olduğu ve bu yönde menajerine görüş bildirdiği öğrenildi.

SOSA’NIN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Jose Sosa bu sezon Trabzonspor’da 34 maçta 2835 dakika süre aldı ve 7 gol 7 asistlik performans sergiledi.

(AJANSSPOR)