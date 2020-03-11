Jose Sosa, Trabzonspor'dan uzun süreli yeni sözleşme bekliyor

Trabzonspor’un saha içindeki beyni, organizasyon şefi olan Jose Sosa’nın sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek.
Bordo-mavili kulüp, futbolcunun sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak Trabzonspor, sağlıklı bir mali yapı oluşturmayı hedefliyor.
MALİYETİ YÜKSEK FUTBOLCULARDAN ‘FEDA’ BEKLENİYOR
Gelecek sezondan itibaren kadrodaki yüksek maliyetli futbolculardan bir takım indirimler bekleniyor. O isimlerden biri de Jose Sosa.
TRABZONSPOR’UN ÖNERİSİ 1 YIL
Sosa, Trabzonspor’da bu sezon 3 milyon 240 bin Euro garanti ücret kazanmış olacak. Trabzonspor bu rakamı aşağıya çekmek istiyor. Trabzonspor’un kontrat önerisi ise 1 yıl.
ŞARTLARI KABUL EDERSE KALACAK
Trabzonspor’da kalmaya sıcak bakan Jose Sosa, eğer bordo-mavililerin kendisine önerdiği şartları kabul ederse sezon sonu itibarıyla yeni mukavele imzalanacak.
YENİ KONTRAT GÖRÜŞMELERİ SEZON SONUNDA
Oyuncunun menajeri Trabzonspor yetkilileri ile temas halinde. Her şeyin netlik kazanacağı görüşme, Trabzonspor şampiyonluk mücadelesi verdiği için sezon sonuna bırakıldı.
UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME İSTİYOR
Sosa’nın sözleşme süresi konusunda beklentisinin 1 yılın üstünde olduğu ve bu yönde menajerine görüş bildirdiği öğrenildi.
SOSA’NIN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ
Jose Sosa bu sezon Trabzonspor’da 34 maçta 2835 dakika süre aldı ve 7 gol 7 asistlik performans sergiledi.
(AJANSSPOR)
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