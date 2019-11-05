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  3. Trabzonspor, Jose Sosa'nın Krasnodar maçında forma giyemeyeceğini açıkladı

Trabzonspor, Jose Sosa'nın Krasnodar maçında forma giyemeyeceğini açıkladı

Trabzonspor, Jose Sosa'nın Krasnodar maçında forma giyemeyeceğini açıkladı

Trabzonspor, Jose Sosa'nın sakatlığı sebebiyle Krasnodar karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, kaptanımız Jose Sosa’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaşar Kibar Güven, “Süper Lig’in 10. haftasında oynadığımız Göztepe karşılaşmasında ayak bileğine ve uyluk adalesine darbe alan oyuncumuzun yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kaptanımız Jose Sosa’nın UEFA Avrupa Ligi’nde Perşembe günü oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasının kadrosuna alınmamasına karar verilmiştir. Oyuncumuzun bu süreçte günlük takibi yapılacaktır” dedi.

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