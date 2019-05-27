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Trabzonspor, John Ogu transferinde sona yaklaştı

Trabzonspor, John Ogu transferinde sona yaklaştı

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Trabzonspor, Nijeryalı John Ogu için geri sayıma geçti. Bordo-Mavililer'de hedef, orta sahanın her yerinde oynayabilen Ogu'yu bedelsiz olarak kadrosuna katabilmek...

Trabzonspor transferde gaza basıyor! Gelecek sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde mücadele verecek olan Trabzonspor, orta saha için İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yla sözleşmesi sona eren John Ogu ile imza aşamasına geldi.

Nijeryalı futbolcunun kanatlar hariç orta alanın her yerinde görev yapabilmesi nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman'ın 31 yaşındaki yıldızı takımında görmeyi çok istediği öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci yarısının büyük bir bölümünde forma giyemeyen Ogenyi Onazi'nin milli takımdan arkadaşı Ogu ile de birçok kez görüştüğü bildirildi.

OGENYI ONAZI BAŞROLDE

31 yaşındaki yıldızın da Onazi'den bilgi alarak Trabzon şehrini tercih ettiği ve kariyerini burada sürdürmeye sıcak baktığı kaydedildi. Öte yandan John Agu istikrarlı performansıyla da dikkat çekti. Hapoel Beer Sheva'da son 5 sezonun tamamında 30'dan fazla maça çıktı.

Bu arada kısa bir süre önce instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Onazi, milli takımdan da arkadaşı olan John Ogu'ya, "Geldiğinde odan böyle olacak. Nwakaeme'ye sorabilirsin" şeklinde bir mesaj yollayarak transferin sinyalini vermişti.

(Habertürk)

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