Trabzonspor, Joao Pereira ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki sağ beki Joao Pereira'nın kontratının 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Öte yandan başkan Ahmet Ağaoğlu, Bilal Başacıkoğlu ve Majid Hosseini'nin opsiyon hakkını kullandıklarını, Jose Sosa'nın da kendileriyle devam etmek istediğini duyurdu.

Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli sağ beki Joao Pereira'nın kontratını 1 yıl uzattı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN İMZA TÖRENİ

Bordo-Mavililer, kulübün sosyal medya hesabından Portekizli futbolcu için imza töreni düzenliyor.

İmza töreninde konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Joao Pereira'nın sözleşmesi sona eriyordu, kendisiyle 1 yıl daha anlaştık. Yüksek aidiyeti var. Trabzon'u, Trabzonspor'u benimsemiş önemli bir oyuncumuz.

“ÜCRET KONUSUNDA BİZİ HİÇ ÜZMEDİ”

Joao Pereira ile kısa süren bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi futbolu Trabzonspor'da noktalamayı arzu ettiğini belirtti. Ücret konusunda kendisi bizi hiç üzmedi. Her iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza attık.

“BİLAL VE MAJID’İN OPSİYONUNU KULLANDIK”

Bilal Başacıkoğlu ve Majid Hosseini'nin sözleşmesindeki opsiyon haklarını da kullandık, ikisi de önümüzdeki sezon da yola devam ediyorlar.

“JOSE SOSA BİZİMLE DEVAM ETMEK İSTİYOR”

Kaptanımız Jose Sosa bizimle devam etmek istiyor. Hakkındaki spekülasyonlara herhalde bu sözlerle nokta koymuş oluruz. Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil.”

JOAO PEREIRA'NIN AÇIKLAMALARI

Ahmet Ağaoğlu’ndan sonra söz alan Joao Pereira, şöyle konuştu:

“Bu sene tarih yazmaya çok yakınız. Kalan 8 final maçında başarılı olursak, yıllardır hak ettiğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum."