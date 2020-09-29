Trabzonspor, Jake Clarke-Salter için Eddie Newton'ın kararını bekliyor

Miazga gibi bonservisi Chelsea’de olan 23 yaşındaki stoper 1.88 boyunda ve sol ayaklı. Geçen sezonu Birmingham’da kiralık geçiren Salter’in yine tecrübe kazanması için kiralık yollanacağı belirtildi.
Ada basını, genç stoper ile Trabzonspor ve Belçika ekibi Brugge’ün yakından ilgilendiğini yazdı. Newton’un kararı önemli Championship’te geçen sezon 23 maça çıkan Jake Clarke-Salter, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı da sağladı.
Sol ayaklı olması nedeniyle Trabzonspor’un direkt ihtiyaç duyduğu tipte bir stoper gibi gözüken Salter konusunda, teknik direktör Eddie Newton’un kararına göre hareket edilecek.
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Menajerler tarafından önerilen Matt Miazga'dan sonra Trabzonspor'un gündemine Chelsea'nin bir stoperi daha girdi: Jake Clarke-Salter.