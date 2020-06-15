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aksam.com.tr
  • 15 Haziran 2020 Pazartesi 23:41
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Trabzonspor, İstanbul'u salladı! Bordo-mavili kafile konaklayacağı otele geldi

Trabzonspor, İstanbul'u salladı! Bordo-mavili kafile konaklayacağı otele geldi

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak Trabzonspor, maç için kampa gireceği otele yerleşti.

Trabzon Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan bordo mavili kafile, takım otobüsü ile birlikte konaklayacağı otele geldi. 

Ataşehir'de bulunan otele saat 22.00'de ulaşan bordo mavili kafileyi taraftarlar karşıladı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, çevik kuvvet ve spor şube ekipleri yoğun önlemler alarak bordo mavili kafileye otele kadar eşlik ederken, bordo mavili taraftarlar oyunculara ulaşıp fotoğraf çektirmek ve imza almak için yoğun çaba sarf etti.

Öte yandan otel girişinde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, DHA muhabirine kısa bir görüş bildirerek, "Her şey çok güzel, bizi çok iyi karşıladılar" dedi.

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