Trabzonspor, İrfan Can Eğribayat'ı 100 bin Euro karşılığında transfer etti
Trabzonspor'da transfer bitmiyor. Kadrosunu Obi Mikel, Andjusic ve Avdijaj gibi kaliteli yabancılarla güçlendiren bordo-mavililer, bir yandan da gençliğe yatırımı sürdürüyor. Daha önce Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Ahmet Sarı, Fıratcan Üzüm, Atakan Gündüz, Salih Kavrazlı ve Taha Tunç ile anlaşan Karadeniz ekibi, son olarak Adanaspor'un genç kalecisi İrfan Can Eğribayat transferinde de mutlu sona ulaştı.
Adanaspor ile 100 bin Euro bonservis bedeli için anlaşan Trabzonspor, genç kaleciyi de Trabzon'a davet etti. Çeşitli kategorilerde milli formayı da giyen 21 yaşındaki İrfan Can Eğribayat, Adanaspor forması ile de 49 maça çıktı.
KALESİ 20 YAŞINDA
İrfan Can'ın gelişi ile Trabzonspor'un 3 kalecisinin yaş ortalaması da 20.6 oldu. Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır 23, Arda Akbulut da 18 yaşında.
(Sabah)