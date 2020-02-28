Trabzonspor ile Rizespor 38. randevuda

Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Beşiktaş'ın 2018 yılında girişimlerde bulunduğu ancak transferini gerçekleştiremediği Alphonso Davies'in piyasa değeri an itibarıyla 40 milyon Euro!

50 milyon pişmanlığı

İngilizler, Sörloth’un fiyatının 50 milyon euroya çıktığını yazdı. Crystal Palace taraftarları ise Trabzonspor’a verilen 6 milyon euro satın alma opsiyonuna isyan etti.