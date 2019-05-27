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Trabzonspor için Loris Benito iddiası

Trabzonspor için Loris Benito iddiası

Transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor için Young Boys'tan Loris Benito iddiası geldi.

Trabzonspor için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Young Boys'la sözleşmesini uzatmama kararı alan sol bek Loris Benito için Bordeaux'nun teklifte bulunduğu ancak Trabzonspor'un da oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ifade edildi. 27 yaşındaki sol bekin haziran ayı ortasına kadar kararını vereceği bildirildi.

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Bu arada Bordo-mavili yönetim tatil öncesi oyuncuları sevindirdi. İçeride yaklaşık altı aylık alacakları biriken futbolculara toplamda 23 milyon TL'yi bulan ödeme gerçekleştirildi. Kalan alacakların da haziran ayının son günlerinde başlayacak kamptan önce ödenmesi planlanıyor. Yeni sezona kadar geçmiş döneme ait tüm borçları kapatmayı hedefleyen yönetim, oyuncu maliyetini en fazla 15 milyon euro seviyesinde tutarak ekonomik olarak gelecek yıl rahat bir sezon geçirmeyi amaçlıyor.

(Takvim)

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