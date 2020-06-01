  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 10:56
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor için Adam Lallana iddiası

Trabzonspor için Adam Lallana iddiası

Paylaş

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Adam Lallana'nın Trabzonspor'un radarında olduğu iddia edildi.

Sezon başında herkesi ters köşe yapıp Daniel Sturridge'yi kadrosuna katan Trabzonspor için bu kez Adam Lallana iddiası geldi.

Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki on numaranın bordo-mavili ekibin de radarında olduğu ileri sürüldü.

Altyı yıldır Kırmızılar'da oynayan Lallana bu sezon 1 gol+1 asist üretti.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

İngiltere Championship 20 Haziran'da başlayacak

title

Vasco da Gama'da 16 futbolcuda koronavirüs tespit edildiği duyuruldu

title

Tzeno Tzenov yaşamını yitirdi

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

'Günaydın 88'in sırrı Fenerbahçe
'Günaydın 88'in sırrı Fenerbahçe

'Günaydın 88'in sırrı Fenerbahçe

Caner Erkİn'in sosyal medyadan yaptığı, tartışmaya yol açan paylaşımın şifresine AKŞAM ulaştı. Beşiktaş Yönetimi'nin uzun süredir kendileriyle ilgilenmemesine içerleyen iki eski F.Bahçeli Caner Erkin ve Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu'yla görüşüp, sözlü olarak anlaşmaya vardı. Caner'in bu paylaşımı Başkan Çebi'ye sitemdi.

Korona tarifesi: Jose Sosa'da mutlu son!
Korona tarifesi: Jose Sosa'da mutlu son!

Korona tarifesi: Jose Sosa'da mutlu son!

Trabzonspor'un 2.2 milyon euro yıllık ücret ve 1+1 yıllık önerisine önce sıcak bakmayan Arjantinli yıldız, koronavirüsün piyasayı düşürmesi nedeniyle imza atmaya razı oldu.

Roma'yı yakmaya gidiyor!
Roma'yı yakmaya gidiyor!

Roma'yı yakmaya gidiyor!

Lazio, Kosovalı golcüyü nasıl kadroya katacağının planını yaptı. İtalyan ekibi Kosovalı golcü için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. Lazio bu sezon sonunda 31 yaşındaki golcüsü Caicedo'yu satıp, boşluğunu Vedat'la doldurmak istiyor.

Galatasaray'da yönetimin beklediği haber geldi
Galatasaray'da yönetimin beklediği haber geldi

Galatasaray'da yönetimin beklediği haber geldi

Yönetimden maaşların düşürülmesi yönünde gelen talebi, yüksek ücretli yabancı yıldızların ardından tüm futbolcular kabul etti. Teknik direktör Fatih Terim ile birlikte tüm teknik ekibin de ücretlerinde yüzde 15'lik indirime gittiği öğrenildi.

İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den bomba transfer
İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den bomba transfer

İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den bomba transfer

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini gelecek sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İngiliz basını, sarı-lacivertli kulübün, Premier Lig'de forma giyen yıldız ismi kiralamak için harekete geçtiğini yazdı.

Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı
Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı

Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı

Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...

Trabzonspor'dan bir flaş transfer daha
Trabzonspor'dan bir flaş transfer daha

Trabzonspor'dan bir flaş transfer daha

Transferde adeta bir fırtına gibi esen Trabzonspor'da operasyon devam ediyor. Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'a imzayı attıran ve Aly Malle ile el sıkışan bordo-mavili ekip, bir genç futbolcuyla daha prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.