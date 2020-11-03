Trabzonspor için 2020 kabus gibi geçiyor

Süper Lig'de bu dönem oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer 5 puan toplayabildi. Fırtına, geçtiğimiz yılın ilk 7 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 12 puan almış, 3. sırada yer bulmuştu. 2019-20'nin 7 puan gerisinde kalan Karadeniz ekibi, çıkışa geçebilmek için yeni teknik hocasını bekliyor.
2020 KABUS GİBİ GEÇİYOR
Bordo-mavili kulüp, 2020 yılında teknik direktör konusunda bir türlü aradığı istikrarı yakalayamadı. Karadeniz ekibi 2020 yılı içerisinde Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton ile çalışırken, yine söz konusu dönem içerisinde yeni bir teknik adamı takımın başına getirmeye hazırlanıyor.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.
Trabzonspor ile ismi anılan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, bordo-mavili kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" dedi.
Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'de önemli bir istatistik elde etti.