Trabzonspor iç transferde elini çabuk tuttu

Koronavirüs salgını nedeniyle 4 büyükler sezon sonu itibarıyla maddi sıkıntı yaşayacak. Bu doğrultuda Galatasaray ve Beşiktaş’ta 8, Fenerbahçe’de ise 7 oyuncunun sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Ancak 3 takımın ortak özelliği, bu isimlerle henüz bir anlaşma sağlayamamış olmaları.
Trabzonspor’da ise bu tablo, diğer kulüplerden çok farklı. Bordo-Mavililer’de, 8 oyuncunun kontratı 2019-20 sezonu itibarıyla bitecek. Ancak elini çabuk tutacak olan Fırtına, stoperlerden Majis Hosseini, Da Costa, Messias, orta sahada Bilal Başacıkoğlu’nun opsiyonlarını kullanarak kadrosunu genişletecek. Sıra Ndiaye’de Ayrıca Karadeniz ekibi, sol bek Filip Novak, takımın maestrosu Jose Sosa ile anlaştı. Geriye ise sadece kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye kalacak. Senegalli ile anlaşılırsa Trabzonspor, gelecek sezona 4 büyüklerden daha avantajlı bir şekilde girecek. Öte yandan Bordo-Mavililer, bu isimlerden sadece Joao Pereira ile yollarını ayıracak.
(Fanatik)
ngiliz basını Mesut Özil'in sözleşmesini Arsenal'de tamamlayacağını ve 2021 yılından sonra da Fenerbahçe'ye imza atacağını yazdı.
Beşiktaş'ın efsane kadrosunun istikrar abidesİ Kadir Akbulut, o dönemleri AKŞAM'a anlattı: “Başarı ve istikrarın devam etmesinde en büyük etken Başkan Süleyman Seba'ydı. Bizim çok kez arkamızda durdu. İyi günlerimizde, kötü günlerimizde bizim yanımızda oldu. Saha içinden geldiği için halden anlıyordu. Böyle olunca da başarılar geldi.”
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzunca süredir peşinde olduğu Kwadwo Asamoah transferinde sona geldi. İtalyan ekibinden bonservisini alması beklenen başarılı sol bek, imza parasıyla birlikte yıllık 3 milyon Euro kazanacak.
Muslera Boca Juniors'dan gelen transfer tekliflerine böyle cevap verdi: “Daha önce bazı kulüplerden teklifler geldi ancak kontratım bulunan Galatasaray bunları her zaman reddetti. Boca harika bir kulüp ama benim Galatasaray'da çok fazla zaman geçirme olasılığım yüksek.”
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