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  3. Trabzonspor iç transferde 5 futbolcu için önümüzdeki hafta görüşmelere başlıyor

Trabzonspor iç transferde 5 futbolcu için önümüzdeki hafta görüşmelere başlıyor

Trabzonspor iç transferde 5 futbolcu için önümüzdeki hafta görüşmelere başlıyor

Trabzonspor, iç transferde sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sosa, Abdulkadir Parmak, Arda, Novak ve Pereira ile resmi görüşmelere haftaya başlıyor.

Performanslarından memnun olunan 5 oyuncunun da sözleşmelerinin uzatılması planlanıyor.

Yönetimin; Sosa'ya 2, Pereira'ya 1, Novak ve Abdulkadir Parmak'a 3, Arda'ya ise 4 yıllık yeni kontrat teklif edeceği öğrenildi.

Takımdaki ücret dengesizliği de düzeltilecek. Yönetim, yüksek maaş alan Sosa ile Pereira'dan indirim isteyecek.

Halen 2.4 milyon TL'ye oynayan Abdülkadir Ömür'ün ücreti ise 4 milyon TL'nin üzerine çıkarılacak.

1.5 milyon kazanan Uğurcan, Hüseyin Türkmen ve Parmak'ın maaşları da en az 2 katına çıkarılacak.

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