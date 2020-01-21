Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'in maliyetini açıkladı

Yapılan açıklama şu şekilde:
“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre;
2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL,
2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir.”
Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor 1-1’in rövanşında sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalıp çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray'da gözden çıkarılan Steven Nzonzi, West Ham United ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Sivasspor, PFDK'ya sevk edildi.
Zorluk derecesi yüksek maçlarda oynadığı futbolla taraftarların tepkisini çeken ve Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro civarında para kazanan Belhanda yedek kulübesine hapsolmuş durumda.
Luyindama’nın sakatlığı sonrası stoper arayışlarına giren, Murillo’yu son anda elinden kaçıran Galatasaray, Lazio’da forma giyen Denis Vavro’yu takibe aldı.
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Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir’in maliyetini KAP’a bildirdi.