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aksam.com.tr
  • 21 Ocak 2020 Salı 15:41
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  • 21 Ocak 2020 Salı 16:06

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'in maliyetini açıkladı

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'in maliyetini açıkladı

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Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir’in maliyetini KAP’a bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre;

2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL,

2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir.”

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Hüseyin Çimşir'in maliyeti açıklandı
Hüseyin Çimşir'in maliyeti açıklandı

Hüseyin Çimşir'in maliyeti açıklandı

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir’in maliyetini KAP’a bildirdi.
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