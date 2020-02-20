Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile daha golcü bir kimliğe büründü

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlükten takımın başına geçen Hüseyin Çimşir, Trabzonspor´u başarıya taşıyor. Ligin ilk yarısında Ünal Karaman yönetiminde Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçlarda 3 puan toplayabilen bordo-mavililer, ikinci yarıda görevi devralan Hüseyin Çimşir yönetiminde aynı takımlarla oynadığı karşılaşmalarda kayıp yaşamadı, hanesine 12 puan yazdırarak bir maç eksiği bulunmasına rağmen liderlik koltuğuna oturdu.
ÇİMŞİR İLE DAHA GOLCÜ KİMLİĞE BÜRÜNDÜ
Trabzonspor, iki teknik direktörün aynı takımlarla oynadığı maçlar baz alındığında Hüseyin Çimşir yönetiminde daha golcü de bir kimliğe büründü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçlarda toplamda 5 gol kaydedebilen bordo-mavililer, Hüseyin Çimşir yönetiminde aynı rakiplerine karşı 12 gol buldu. Ayrıca Karaman döneminde bu maçlarda kalesinde 6 gol gören Trabzonspor, Çimşir ile çıktığı bu müsabakalarda 4 gol yedi. Ziraat Türkiye Kupası´nda da yarı finale yükselen ve yoluna devam eden Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde kupada da golcü bir görüntü veriyor. Bordo-mavililer, Yukatel Denizlispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı iki aşamalı toplam 4 karşılaşmada 11 gol kaydetti.
8 MAÇTA 7 GALİBİYETİ VAR, HEDEFİ LİGDE 5´TE 5
Öte yandan teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligin ikinci yarısı itibariyle Trabzonspor´un başında lig ve kupada çıktığı 8 karşılaşmanın 7´sini kazanarak takımını hem ligde hem de kupada iddialı pozisyona taşıdı. Ligin ikinci yarısında 4´te 4 yaparak liderlik koltuğuna oturan Çimşir yönetimindeki bordo-mavililer, kupada ise 4 maçın 3´ünü kazandı, birinden mağlup ayrılmasına rağmen turu geçmeyi başararak burada da yarı finale yükseldi. Süper Lig´in 23´üncü haftasında Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş´a konuk olacak olan bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde çıkacağı 5´inci maçında da galibiyetle ayrılarak hem başarılı gidişatını sürdürmeyi, hem de zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.
ÇİMŞİR: KOŞMAK ZORUNDAYIZ
Bu arada Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor´da teknik direktör Hüseyin Çimşir futbolcularını sık sık uyarıyor. Özellikle öğrencilerinden sahanın her yerini basmalarını isteyen Çimşir, "Sahanın her yerinde olalım. Hem savunma, hem de hücuma katkı verelim. Kazanmak için koşmak zorundayız" uyarılarında bulunuyor.
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